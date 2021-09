VIDEO - Veretout: "Che emozione giocare per la Francia"

3 gol nelle prime due giornate di campionato hanno aperto le porte della Nazionale francese a Jordan Veretout, ieri titolare nella sfida che i transalpini hanno pareggiato 1-1 con la Bosnia. Queste le parole del centrocampista: "È stata una partita molto emozionante per me, cantare La Marsigliese per la prima volta è stata una sensazione magnifica. C’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa i tre punti, ma contiamo sabato di rifarci in un’altra partita importante".

La réaction de Jordan Veretout à l'issue du match nul (1-1) de l'Equipe de France face à la Bosnie-Herzégovine #FRABOS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0NwdGJJ0j4 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 1, 2021