Uruguay: Vina convocato per le sfide contro Colombia, Argentina e Brasile (FOTO)

Comunicati dalla Federazione Uruguayana i 30 convocati per le sfide contro Colombia, Argentina e Brasile, valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Nella lista dei calciatori voluti dal ct Oscar Tabarez - sfide previste rispettivamente il 7, il 10 e il 14 ottobre - figura anche Matias Vina, terzino sinistro della Roma arrivato in estate dal Palmeiras.

??#Eliminatorias ??#Qatar2022 3⃣0⃣futbolistas reservados del exterior para enfrentar a Colombia, Argentina y Brasil. ????7/10 - 20h

?️Gran Parque Central ????10/10 - 20:30h

?️Monumental (Bs. As.) ????14/10 - 21:30h (Uy)

?️Arena da Amazonia (Manaos) ? https://t.co/DrXdN1GJdM pic.twitter.com/tGNdqII7DA — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 17, 2021