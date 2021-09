Uruguay, Tabarez: "Vina sta assolutamente bene. È pronto per la prossima partita"

Tabarez, allenatore dell'Uruguay, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata di ieri durante la conferenza stampa al termine della gara vinta contro la Bolivia per 4-2. Tra gli argomenti trattati dal tecnico c'è anche quello relativo alle condizioni di Matias Vina, terzino della Roma costretto a uscire dal campo per infortunio durante la sfida con il Perù. Queste le sue parole: "Vina sta assolutamente bene. Ha avuto quel problema che lo ha fatto uscire contro il Perù, il giorno dopo della partita ha fatto la risonanza magnetica ed è venuto fuori che stava assolutamente bene. È stata una mia decisione di non farlo giocare oggi. Ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima partita".