Ufficiale, Italia-Argentina si giocherà a giugno. Sede ancora da definire

Nel giugno del 2022 si disputerà il match tra Italia ed Argentina, ovvero la vincitrice dell'Europeo sfiderà la nazionale che ha vinto l'ultima Copa America. La sede è ancora da definire. Questo il comunicato della UEFA, che annuncia la collaborazione con la CONMEBOL e l'organizzazione della partita: "La UEFA e la CONMEBOL hanno annunciato oggi l'ampliamento della loro cooperazione esistente e l'organizzazione di una partita tra i vincitori di UEFA EURO 2020 e i vincitori della Copa América 2021 della CONMEBOL Argentina durante la finestra internazionale di giugno 2022 in una sede da confermare. L'organizzazione di questa partita fa parte dell'espansione della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende in particolare il calcio femminile, il futsal e le categorie giovanili, lo scambio di arbitri e i programmi di formazione tecnica. L'accordo raggiunto dalle due organizzazioni copre attualmente tre edizioni di questa partita tra i rispettivi vincitori continentali, e comprende anche l'apertura di un ufficio congiunto a Londra, che sarà incaricato di coordinare progetti di interesse comune. Raggiungendo questo accordo, UEFA e CONMEBOL esprimono il loro impegno per lo sviluppo del calcio oltre le loro zone geografiche, come un ponte che unisce persone, paesi, continenti e culture. Il Comitato Esecutivo UEFA e il Consiglio CONMEBOL hanno anche espresso una forte volontà di continuare a collaborare su altre questioni di reciproco interesse in futuro".

(uefa.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE