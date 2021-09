Ucraina-Francia: Veretout parte dalla panchina

La Francia si prepara a scendere in campo questa sera nella gara di qualificazione in vista della prossima Coppa del Mondo, che si disputerà in Qatar nel 2023. I francesi campioni in carica affronteranno l'Ucraina. Nella lista dei giocatori presenti per queste partite di qualificazione c'è anche Jordan Veretout, centrocampista della Roma che era partito titolare nella gara contro la Bosnia di mercoledì. Il giallorosso per la partita di questa sera però, stando a quanto deciso dal tecnico Deschamps, partirà dalla panchina.