San Marino-Polonia, Zalewski parte dalla panchina

La Polonia scende in campo questa sera in casa del San Marino, nella gara di qualificazione per i prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2023. Tra i giocatori convocati dal tecnico polacco c'è anche Nicola Zalewski, giovane talento della Roma di José Mourinho. Il giocatore, che è alla sua prima chiamata con la maglia della Nazionale, partirà dalla panchina e spera di poter entrare magari a gara in corso per siglare la sua prima presenza.