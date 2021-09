Qatar-Portogallo, Rui Patricio parte dalla panchina

Il Portogallo si prepara a scendere in campo per un'amichevole in vista del prossimo Mondiale che si disputerà nel 2023. Contro troverà proprio il paese che ospiterà l'evento, il Qatar. Tra le fila dei portoghesi milita anche l'estremo difensore della Roma Rui Patricio. Come riportato però dal referto apparso sui profili ufficiali della nazionale, il portiere giallorosso non verrà schierato dal primo minuto in questa amichevole e partirà dalla panchina.