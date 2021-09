Portogallo: Rui Patricio convocato per le sfide contro Qatar e Lussemburgo (FOTO)

Anche Rui Patricio sarà tra i giocatori della Roma impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta di ottobre. L'estremo difensore portoghese, infatti, figura tra i convocati del ct Fernando Santos: il Portogallo è atteso dalle sfide contro Qatar in amichevole il 9 ottobre e Lussemburgo, match valido per la qualificazione ai Mondiali del 2022, in programma il 12 ottobre.

Estes são os convocados para os jogos de Outubro! #VamosComTudo pic.twitter.com/wamB0oLRK6 — Portugal (@selecaoportugal) September 30, 2021