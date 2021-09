Nazionale: Pellegrini lascia il ritiro per un fastidio al flessore, rientro a Roma a scopo precauzionale

Dopo Gianluca Mancini, un altro giocatore della Roma lascia anticipatamente la Nazionale. Lorenzo Pellegrini farà ritorno a Trigoria e non sarà disponibile per il match di mercoledì con la Lituania delle qualificazioni ai Mondiali 2022.

La decisione presa dallo staff del ct Mancini è a scopo precauzionale e lo stesso Pellegrini viene definito nel comunicato della Figc "indisponibile" per il match di mercoledì prossimo, senza specificare i motivi che hanno portato alla decisione di far rientrare il capitano giallorosso a Trigoria. Per lo stesso motivo lascia Coverciano anche Marco Verratti, che rientrerà al PSG. Gli azzurri si sono allenati questa mattina a Basilea (seduta ordinaria solo per chi ha non ha giocato contro la Svizzera) e sono già rientrati in Italia, diretti a Reggio Emilia che ospiterà l'ultimo match della finestra di settembre.

(figc.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Da quanto trapela Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro azzurro per via di un problema muscolare. Si parla di un fastidio al flessore che non appare serio, ma il suo problema verrà monitorato nelle prossime ore anche nell'eventualità di possibili esami strumentali.