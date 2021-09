L'Italia si prepara a scendere in campo questa sera contro la Lituania, nell'ultima gara di questa sosta valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2023. Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, il tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei gicoatori che verranno impiegati per la gara di questa sera e, tra i vari assenti, c'è anche il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo.

(Sky Sport)