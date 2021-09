Italia U21: Calafiori parte dalla panchina nel match contro il Lussemburgo

Impegno valido per le qualificazioni europee per l'Italia Under 21 del CT Paolo Nicolato, impegnata contro il Lussemburgo. Partirà dalla panchina il romanista Riccardo Calafiori. Ecco la formazione scelta per il match: Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri