Italia, niente allenamento per Zaniolo: contusione alla coscia sinistra

Nicolò Zaniolo non ha preso parte all'allenamento di rifinitura degli azzurri alla vigilia di Italia-Lituania, gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 in programma domani sera a Reggio Emilia. Il talento giallorosso, come fa sapere l'emittente pubblica, soffre dei postumi di una contusione alla coscia sinistra rimediata nel corso del match contro la Svizzera.

Oltre al romanista, anche Ciro Immobile non si è allenato per un affaticamento muscolare.

Zaniolo è rimasto fermo a scopo precauzionale, come aggiunge l'agenzia di stampa, a causa di una contusione alla coscia sinistra rimediata nel corso di Svizzera-Italia di domenica. Difficile che lui e Immobile possano partire dall'inizio domani sera.

(ansa)