Italia, Mancini: "Pellegrini? È un giocatore importante perché può giocare in più ruoli, ma credo abbia caratteristiche più offensive"

Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana, ha parlato nella giornata di oggi in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Svizzera, valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali del Qatar. Il ct campione d'Europa, tra le altre cose, ha parlato anche del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole: "Pellegrini? È un giocatore importante perché può giocare in più ruoli, anche al posto di Verratti a gara in corso; io però credo abbia caratteristiche più offensive".