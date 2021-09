Italia, il ct Mancini: "Spero che Zaniolo sfrutti le sue qualità. Cristante? Può sostituire Jorginho ma ha caratteristiche diverse"

Alla vigilia del match tra Italia e Bulgaria interviene in conferenza stampa Roberto Mancini. Il ct della Nazionale azzurra, fresco campione con i suoi ad Euro 2020, ha parlato anche di due giocatori della Roma inclusi nella lista dei convocati: Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.

“Per me è difficile dare un giudizio sulla maturazione di Zaniolo, io lo vedo poco. Per avere una carriera lunghissima serve essere sempre un professionista serio. La speranza è che stia sempre bene perché il suo gioco è fisico. Poi sulla vita privata io mi fido dei ragazzi, io spero che riuscirà a sfruttare queste grandi qualità che ha. Cristante come vice Jorginho? Sensi è quello che si avvicina di più, poi è chiaro che con qualità diverse possono farlo anche Verratti e Cristante”.