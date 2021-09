Italia, il ct Mancini: "Peccato per l'errore di Florenzi, ma questo è il calcio"

Al termine del match tra Italia e Bulgaria, terminato con un pareggio per 1-1, Roberto Mancini è intervenuto nella consueta conferenza stampa del post partita. Di seguito uno stralcio delle parole del commissario tecnico, che parla anche dell'errore di Florenzi che ha portato al gol della squadra ospite:

L'errore sul gol un eccesso di sicurezza? Due parole su Chiesa?

Su Federico c'è poco da dire. Sta facendo molto bene ma per le qualità che ha può sempre dare di più. Ale (Florenzi, ndr) è inciampato, è scivolato e abbiamo concesso quel gol. Ma nel calcio succede. Potevamo essere più precisi sotto porta.

Bisogna lavorare sull'attacco alle spalle dei nostri terzini?

Se una squadra attacca deve mettere in conto di concedere qualcosa. Ci sono anche gli avversari. Quello di oggi è stato un caso, eravamo 3 contro 3. Noi nelle occasioni che abbiamo creato avremmo dovuto chiuderla, ma va bene. Saremo più concentrati e cattivi con la Svizzera.

Cosa non vuoi rivedere a Basilea?

La Svizzera è una squadra diversa, che gioca e lascia giocare. Servirà una partita diversa e noi la faremo. Quando fai un gol devi cercare di chiudere la partita perchè uno lo puoi prendere sempre. Serve essere più precisi in zona gol, per il resto non sono preoccupato. I ragazzi hanno fatto bene.