Italia Femminile: 9 giallorosse convocate per le sfide con Moldavia e Croazia

L'Italia Femminile guidata da mister Milena Bertolini ha diramato la lista delle giocatrici convocate per le prossime due sfide contro Moldavia e Croazia valide per la qualificazione ai Mondiali che si disputeranno nel 2023. Nella lista delle calciatrici che si giocheranno un posto da titolari ci sono bene nove giallorosse. Questa la lista completa.

Portieri: Rachele Baldi (ROMA), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Elisa Bartoli (ROMA), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (ROMA), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (ROMA), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (ROMA), Alice Tortelli (Fiorentina).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (ROMA), Martina Rosucci (Juventus).

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (ROMA), Gloria Marinelli (Inter), Valeria Pirone (ROMA), Annamaria Serturini (ROMA).

