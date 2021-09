Germania-Armenia 6-0: Mkhitaryan in campo per tutta la durata del match

Mkhitaryan, giocatore della Roma di José Mourinho, è sceso in campo questa sera durante il match contro la Germania valido per la qualificazione in vista del prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar. La nazionale armena è costretta a uscire dal campo con una pesante sconfitta, che vede i tedeschi imporsi per 6-0. L'esterno giallorosso è stato schierato dal primo minuto e ha disputato tutti i novanti minuti del match. L'Armenia resta seconda nel girone di qualificazione a 12 punti, mentre la Germania sale al primo posto con 12 punti.