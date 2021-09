FOTO - Spinazzola fa visita a Coverciano. Jorginho: "Che bello rivederti così bene"

All'indomani del pareggio dell'Italia contro la Bulgaria, anche l'infortunato Leonardo Spinazzola ha fatto visita al centro tecnico di Coverciano, dove oggi la squadra che ha sollevato il trofeo europeo poserà per alcune foto. E la presenza del terzino della Roma ha suscitato la gioia dei compagni, come ad esempio Jorginho, che su Instagram ha postato una loro foto, in compagnia anche di Emerson Palmieri, con scritto: "Che bello rivederti e così bene fratello"