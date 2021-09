Bosnia, Dzeko: "Tiferò Roma in 36 partite di Serie A"

Addio consumato dopo 6 anni di militanza in giallorosso, ma Edin Dzeko non dimentica la Roma. L'attaccante bosniaco ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale: parole d'affetto nei confronti della sua ormai ex squadra. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Innanzitutto vorrei augurare le migliori fortune alla Roma, una società e una città che mi hanno dato tanto in questi anni. La sosterrò in tutte le 36 partite di Serie A. Non so chi potrebbe vincere il titolo quest’anno, ma l’Inter ha il compito di difendere lo scudetto e sarà un campionato combattuto fino alla fine".

(klix.ba)

