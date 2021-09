Armenia, Mkhitaryan: "Sarebbe bello giocare un mondiale o un europeo, dobbiamo fare del nostro meglio per avvicinarci al sogno"

Tornato in Nazionale, Henrikh Mkhitaryan vuole guidare la sua Armenia verso una storica prima qualificazione ai campionati del Mondo. E il giallorosso ne ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro la Germania "Sarebbe davvero bello poterci giocare. Spero un giorno di vedere l'Armenia ai Mondiali o all'Europeo. I miei compagni hanno fatto bene nelle precedenti partite ma quelle sono il passato. Dobbiamo fare del nostro meglio per essere in grado di fare altri punti e avvicinarci al sogno".