Armenia-Liechtenstein: Mkhitaryan in campo dal primo minuto

Henrik Mkhitaryan, giocatore della Roma, si prepara a scendere in campo dal primo minuto questo pomeriggio contro il Liechtenstein, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2023 che si giocheranno in Qatar. L'Armenia arriva dalla pesante sconfitta contro la Germania, in cui i tedeschi si sono imposti con un netto 6-0, e vorranno trovare il modo di tornare alla vittoria per confermare il secondo posto nel girone.