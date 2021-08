Uruguay: Viña convocato contro Perù, Bolivia ed Ecuador (FOTO)

Anche Matias Viña lascerà Roma per disputare le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar: il terzino giallorosso è stato inserito nell'elenco dei 25 convocati dell'Uruguay di Oscar Tabarez per affrontare Perù, Bolivia ed Ecuador, in programma rispettivamente il 2, il 5 e il 9 settembre.

#Eliminatorias #Qatar2022 25 futbolistas de @Uruguay convocados para la triple fecha ante Perú, Bolivia y Ecuador. 2/9 - 22 h (Uy)

Nacional de Lima 5/9 - 19 h

Campeón del Siglo 9/9 - 19:30 h

