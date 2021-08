Portogallo, Rui Patricio: "Bello tornare a giocare davanti ai tifosi"

Ha rilasciato alcune dichiarazioni per il quotidiano sportivo Rui Patricio, immancabile convocato del Portogallo in questa sosta dedicata alle nazionali. Questo uno stralcio delle dichiarazioni dell'estremo difensore ex Wolves, acquistato in estate dalla Roma:

"È bello avere i tifosi portoghesi di nuovo a casa nostra, avevamo nostalgia di casa, senza dubbio è molto buono. La partita non sarà facile, l’Irlanda è una squadra forte. Dobbiamo fare del nostro meglio ed essere ben preparati. Ogni partita ha la sua storia. Dobbiamo adattarci, dobbiamo essere preparati per queste tre partite in breve tempo. È la realtà, dobbiamo cogliere l’occasione per stare bene in queste tre partite. Tutte le partite sono da vincere, entriamo con la massima concentrazione e intensità, non ci sono più facili o più difficili"

(A Bola)