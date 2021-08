Polonia: Zalewski convocato per le gare contro Albania, San Marino e Inghilterra. Il giallorosso: "Non smettere mai di sognare"(FOTO)

Grande traguardo per Nicola Zalewski: il giallorosso classe 2002, tra i protagonisti del precampionato della Roma guidata da José Mourinho, è stato convocato per la prima volta dalla Polonia. Il tecnico della Nazionale polacca, Paulo Sousa, ha inserito Zalewski nella lista dei giocatori che saranno impegnati contro Albania (2 settembre), San Marino (5 settembre) e Inghilterra (8 settembre), gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Arrivano i complimenti anche della Roma che su Twitter scrive: "Congratulazioni Nicola Zalewski!".

Congratulations Nicola Zalewski! ? Called up to the Poland squad for the first time! ??

#ASRoma pic.twitter.com/SBHuzo1dUc — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2021

"Non smettere mai di sognare", è invece il commento di Zalewski affidato ad Instagram.