Italia: escluso Lazzari dai convocati. L'arrivo dei romanisti entro le 12 di domani

Manuel Lazzari, infortunatosi ieri nel corso della gara Lazio-Spezia, è stato escluso dalla lista dei convocati per il raduno della Nazionale, previsto questa sera a Coverciano in vista delle sfide con Bulgaria, Svizzera e Lituania. Al momento, stando a quanto comunicato dalla Figc, il biancoceleste non sarà sostituito. Per quanto riguarda i calciatori impegnati nelle gare di questa sera, Salernitana-Roma e Reims-PSG, il loro arrivo è previsto domani entro le 12.