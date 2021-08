Francia: Veretout convocato per le gare contro Bosnia, Ucraina e Finlandia (FOTO)

Grande traguardo per Jordan Veretout che entra per la prima volta nelle scelte di Didier Deschamps. Il commissario tecnico della Francia ha inserito il centrocampista della Roma, reduce dalla doppietta alla Fiorentina in campionato, nella lista dei convocati che affronteranno Bosnia (1° settembre), Ucraina (4 settembre) e Finlandia (7 settembre), gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.