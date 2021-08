Armenia: Mkhitaryan torna tra i convocati in vista delle sfide contro Macedonia, Germania e Liechtenstein (FOTO)

Dopo l'ultima esclusione, Henrik Mkhitaryan torna tra i convocati con la sua Armenia. Il ct Caparros, infatti, ha diramato la lista dei presenti in vista delle sfide contro Macedonia del Nord, Germania e Liechtenstein, valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali. E il giallorosso, subito in gol contro la Fiorentina, è pronto a tornare a guidare i suoi.