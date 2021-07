VIDEO - Italia-Inghilterra: tifosi inglesi tentano di entrare senza biglietto

Ci sono stati almeno due tentativi di tifosi inglesi di entrare a Wembley senza biglietto per la finale degli europei. Sui social e' stato postato il video di un gruppo di sostenitori dei Tre leoni che abbattono le barriere di sicurezza e provano a raggiungere l'ingresso dello stadio.

Un tifoso e' stato visto scavalcare un muro e lanciarsi da un'altezza di oltre cinque metri per raggiungere un'area interna vicino alla tribuna stampa. Agli steward che lo hanno portato via ha detto che gli era stato rubato il biglietto, ha riferito il Daily Mail.

L'organizzazione ha confermato che c'e' stato un incidente nel perimetro si sicurezza attorno allo stadio che ha richiesto l'intervento della polizia ma ha assicurato che nessuno e' riuscito a entrare allo stadio senza biglietto.