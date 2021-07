Italia, Spinazzola: "Che serata incredibile contro la Spagna. Domenica sarò il 12° uomo"

RAI 1 - Costretto a lasciare Euro 2020 per la rottura del tendine d'Achille subita contro il Belgio, Leonardo Spinazzola domenica sarà a Wembley per supportare i compagni. Il terzino della Roma, tra i sorrisi, ha raccontato l'emozione in vista della finale contro l'Inghilterra ai microfoni del canale pubblico:

Promessa mantenuta, domenica sarai a Wembley.

"Sì, domenica sarò con loro. È un'emozione immensa. Mi hanno regalato una serata incredibile contro la Spagna. Significa che siamo una squadra forte, che sono entrato nei loro cuori. Siamo una famiglia".

Insigne indossava la tua maglia...

"Sì, gli stava grande ma gli stava bene (ride, ndr). Dopo la partita ho detto loro che ci saremmo visti sabato. Hanno cantato il coro per me".

Come andrà contro l'Inghilterra?

"Sarà una partita molto difficile. L'Inghilterra ha calciatori fortissimi e giochiamo nel suo stadio. Ma sarà ancora più bello, sentire i fischi dà più forza".

Possiamo dire che sarai il 12° uomo?

"Sì, possiamo dirlo. Esulterò con le stampelle".

Stai già pensando se l'Italia dovesse vincere...

"Sarà un casino perché dovrò saltare con tutti, sono un po' preoccupato (ride, ndr). È difficile, spero di saltare con una gamba".

Un incitamento per i tuoi compagni?

"Quando mi vedranno in aereo, sarà quello l'incitamento".