Italia-Spagna: sarà Emerson il sostituto di Spinazzola in semifinale

Sara' una Nazionale italiana quasi identica a quella scesa in campo venerdi' scorso all'Allianz di Monaco di Baviera quella che martedi' sera sfidera' la Spagna a Londra nella semifinale degli Europei. Il ct azzurro Roberto Mancini sembra infatti al momento orientato a cambiare molto poco degli uomini visti in campo dal 1' contro il Belgio, con l'esterno sinistro difensivo Emerson che prendera' il posto dell'infortunato Spinazzola e potrebbe essere l'unica novita' rispetto all'ultima gara disputata da Giorgio Chiellini e compagni.

Si va verso la conferma del tridente offensivo con Chiesa, Immobile ed Insigne, ed il centrocampo ormai collaudato con Jorginho regista e la coppia Verratti-Barella interni. A rafforzare le certezze del tecnico della Nazionale italiana ci si stanno mettendo anche degli acciacchi fisici che hanno colpito alcuni azzurri come ad esempio quelli che quest'oggi hanno impedito di allenarsi in gruppo a Belotti e Toloi che hanno lavorato in maniera differenziata in palestra.