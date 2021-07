Italia, Mancini: "Luis Enrique bravissimo, anche a Roma ha fatto vedere un bel gioco". Bonucci: "Vogliamo dedicare la finale a Spinazzola"

Domani andrà in scena Italia-Spagna a Wembley, gara valida per la semifinale di Euro 2020. Oggi in conferenza stampa, tra i temi affrontati, Roberto Mancini ha parlato anche dell'avversario in panchina, l'ex giallorosso Luis Enrique: "È un tecnico bravissimo, ha vinto Coppe dei Campioni col Barcellona ma non solo. Anche a Roma ha fatto un bel gioco, se un tecnico riesce a far giocare le sue squadre bene, al netto della vittoria, è importante e dimostra le sue capacità".

"Negli ultimi vent'anni hanno dominato il calcio nel mondo, non cambieranno adesso - ha aggiunto -. Luis Enrique è un grande allenatore per quel che ha dimostrato: De Rossi non ci ha detto grandi cose, il mister avrà cambiato anche modo e tipo di allenare, sarà anche differente. Se noi e Spagna siamo arrivati qui è con merito, le percentuali sono a metà".

Spazio anche a Leonardo Bonucci in conferenza stampa che ha dedicato un pensiero a Spinazzola dopo l'infortunio: "Vogliamo condurre la partita, poi non puoi farlo per 90 minuti, gli altri possono metterti in difficoltà ma la nostra tradizione è saper reagire e mettere in difficoltà gli avversari. Domani sera altrettanto ci sono momenti dove dovremo fare una grossa fase difensiva per non farci mettere in difficoltà dalla Spagna. Però ora vogliamo dare tutto per rendere orgogliosi gli italiani della Nazionale e vogliamo dedicare la finale a Leonardo Spinazzola: perderlo è stato un colpo duro ma anche questa mattina ci ha dato forza. Glielo dobbiamo".