Euro 2020, Italia-Spagna: Cristante in panchina (FOTO)

Grande appuntamento per l'Italia di Roberto Mancini, protagonista di un ottimo percorso ad Euro 2020, che nel teatro di Wembley affronta in semifinale la Spagna dell'ex tecnico giallorosso Luis Enrique. Senza l'infortunato Spinazzola, il ct azzurro sceglie Emerson Palmieri per completare il reparto difensivo con Di Lorenzo, Bonucci e Chiellini a protezione di Donnarumma. Confermato il centrocampo composto da Barella, Jorginho e Verratti, mentre davanti spazio a Chiesa, Immobile ed Insigne.

Si accomoda in panchina il centrocampista della Roma Bryan Cristante.