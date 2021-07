Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1 dts: l'Italia troverà gli inglesi in finale

Come per Italia-Spagna, decisa ai rigori, neanche nella seconda semifinale degli Europei sono bastati i canonici 90 minuti per decretare la finalista. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, infatti, Inghilterra e Danimarca sono arrivati ai supplementari dove è stato decisivo un gol di Kane, su respinta di Schmeichel che aveva parato il rigore all'attaccante del Tottenham. Domenica 11, a Wembley, sarà dunque Inghilterra-Italia la finale di Euro 2020.