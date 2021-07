Scelto il fischietto per la finale di Euro 2020: il match tra Italia e Inghilterra, che andrà in scena domenica alle 21 a Wembley, sarà diretto dall'olandese Bjorn Kuipers, che sarà coadiuvato dagli assistenti Van Roekel e Zeinstra e dal quarto uomo Del Cerro Grande. Al VAR ci saranno invece il tedesco Dankert, con Van Boekel, Gittelmann e Fritz come assistenti.

(uefa.com)