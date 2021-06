Fresco di ottime prestazioni con la maglia della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni Leonardo Spinazzola. Il laterale della Roma si è espresso sul suo momento e sul clima che si respira nella spedizione azzurra. Queste le sue parole:

"Se non fossi abbastanza veloce, non giocherei", ci ha detto con un grande sorriso. "Il mister trasmette tranquillità e autostima a tutti; coinvolge tutti, anche quelli in tribuna. Questa è la nostra principale forza".

