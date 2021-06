Spagna: i convocati per le Olimpiadi. Non ci sono Villar e Mayoral

Borja Mayoral e Gonzalo Villar potranno dedicarsi esclusivamente alla Roma la prossima estate. Entrambi i giallorossi, infatti, non sono stati inclusi nella lista dei 22 convocati dalla Spagna per le prossime Olimpiadi che si disputeranno a Tokyo. Le scelte del Ct Luis de la Fuente sono state comunicate in mattinata via social dagli account spagnoli.

? OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!! ? 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020. ? ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 29, 2021