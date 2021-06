Italia-Austria, Spinazzola premiato 'Star of the match': «Felicissimo, ancora di più per il passaggio ai quarti»

SKY SPORT - Con l'assist servito a Federico Chiesa per la rete del momentaneo 1-0, Leonardo Spinazzola ha fornito un'altra prestazione di livello in maglia azzurra. Il terzino della Roma è stato premiato dall'UEFA come 'Star of the match' nella sfida di ieri tra Italia e Austria, che si è decisa ai supplementari con la vittoria degli azzurri per 2-1

"Sono felicissimo per il premio, ma più felice perché siamo passati - ha dichiarato a fine partita - . Abbiamo fatto una partita da grande squadra. Ci siamo detti di essere lucidi e stare tranquilli, siamo stati sul pezzo, difeso tutti insieme, sofferto e siamo felici”. “Abbiamo sofferto di meno nelle altre partite ma abbiamo sofferto - prosegue - . Avevano attaccanti di due metri, era normale che si abbassassimo e loro prendessero campo. Siamo stati sul pezzo, anche quando mancava fiato e lucidità. Questo era importante”.