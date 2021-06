Rientro in gruppo, a due giorni dalla sfida valida per i quarti di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia, per Alessandro Florenzi. Il terzino di proprietà della Roma aveva dovuto lasciare il campo per un infortunio nel corso del match contro la Turchia. Le sue condizioni fisiche, però, gli hanno permesso di tornare ad allenarsi con il resto dei compagni.

(ansa)