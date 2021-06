Euro 2020, Svezia-Ucraina 1-2: Dovbyk regala la qualificazione a Shevchenko allo scadere dei supplementari

L'Ucraina si impone per 2-1 sulla Svezia e accede ai quarti di finale dell'Europeo. Gli uomini di Shevchenko non va oltre il pari per 1-1 durante i novanti minuti regolamentari, dove vanno in gol prima Zincenko per gli ucraini e poi Forsberg per gli svedesi. Nei tempi supplementari la Svezia rimane in dieci uomini a causa dell'espulsione di Danielsson, ma proprio mentre sembra che si stia per arrivare ai calci di rigore Dovbyk beffa Olsen e regala i quarti di finale del torneo agli ucraini. Adesso la squadra di Shevchenko affronterà sabato allo stadio Olimpico l'Inghilterra.