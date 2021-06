Euro 2020: l'Italia si inginocchierà contro il Belgio

ILTEMPO.IT - Diversamente da quanto accaduto prima della partita contro l'Austria, venerdì prossimo gli Azzurri si metteranno in ginocchio per il Black Lives Matter. La decisione sarebbe stata presa a Coverciano per solidarietà con gli avversari. I giocatori del Belgio, infatti, nell'ottavo di finale contro il Portogallo si sono inginocchiati e la stessa cosa faranno nella sfida di venerdì all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

