Euro 2020, Italia-Galles 1-0: gli azzurri conquistano il primo posto nel girone. Cristante in campo per 15'

L'Italia di Roberto Mancini conquista la terza vittoria consecutiva nel girone dell'Europeo e accede alla fase finale del torneo aggiudicandosi il primo posto del girone A. Gli azzurri si impongono di misura sul Galles di Bale grazie a una rete Pessina. Il tecnico italiano sceglie di effettuare turnover per questa gara, lasciando in panchina molti titolari. Leonardo Spinazzola resta in panchina per tutta la durata del match, mentre l'altro giocatore della Roma, Bryan Cristante, viene fatto subentrare a 15' dalla fine della partita.