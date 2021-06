Euro 2020, Italia-Austria: Spinazzola titolare, Cristante in panchina (FOTO)

In scena gli ottavi di finale di Euro 2020 che, dopo Galles-Danimarca, vedono protagonista anche l'Italia. La Nazionale di Roberto Mancini è attesa a Wembley, con fischio d'inizio alle 21.00, contro l'Austria di Alaba e Sabitzer tra gli altri. Il ct azzurro schiera dal 1' anche il giallorosso Leonardo Spinazzola, mentre Cristante si accomoda in panchina. Out Florenzi, di proprietà della Roma e in questa stagione in prestito al Psg, per infortunio.

Davanti a Donnarumma, difesa a quattro con Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Spinazzola. A centrocampo Verratti, in ballottaggio fino alla vigilia con Locatelli, completa il reparto al fianco di Jorginho e Barella, mentre davanti spazio al tridente con Berardi, Immobile ed Insigne.