Euro 2020: Inghilterra e Croazia vincono e si qualificano agli ottavi. Repubblica Ceca fra le migliori terze

Altre due squadre staccano il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020: si tratta di Inghilterra e Croazia, che vincono rispettivamente su Repubblica Ceca e Scozia. A firmare il successo inglese è Sterling, che lascia il segno al 12'. A trascinare i croati sono invece Vlasic, Modric e Perisic, con McGregor che illude i suoi al minuto 42 con la rete del momentaneo pareggio. La classifica finale del gruppo D recita dunque Inghilterra a quota 7, Croazia e Repubblica Ceca a 4 - con i primi in vantaggio per la differenza reti - e Scozia a 1.

Festeggiano, ad ogni modo, anche Schick e compagni, già aritmeticamente certi di rientrare fra le migliori terze della fase a gironi.