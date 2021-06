Grande prestazione per Granit Xhaka nell'ottavo di finale della sua Svizzera contro la Francia. Il centrocampista, da tempo obiettivo di mercato numero uno della Roma, è risultato uno dei migliori in campo, impreziosendo la gara con l'assist, bellissimo e decisivo, per il 3-3 di Gavranovic, che ha spedito gli elvetici ai tempi supplementari.