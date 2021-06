Euro 2020, Francia eliminata: ai rigori passa la Svizzera, quarti di finale contro la Spagna

Clamoroso a Bucarest: Francia eliminata da Euro 2020. A passare ai quarti di finale contro la Spagna infatti è la Svizzera, che dopo il 3-3 dei tempi regolamentari ha la meglio ai calci di rigore. A sbloccarla sono gli elvetici con il colpo di testa di Seferovic. La gara potrebbe cambiare in positivo per gli svizzeri al 55', quando beneficiano di un calcio di rigore che Rodriguez si fa però parare da Lloris. Da lì si scatenano i francesi e Benzema, che tra il 55' e il 57' fa doppietta e manda i suoi sul 2-1. C'è anche spazio per il 3-1 di Pogba, ma quando tutto sembrava finito la Svizzera agguanta il 3-3 in extremis con Gavranovic. A nulla servono i tempi supplementari, si va ai calci di rigore dove passa la Svizzera 8-7. Decisivo l'errore dal dischetto di Mbappè.