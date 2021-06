Euro 2020, Finlandia-Belgio 0-2: Vermaelen e Lukaku regalano la vittoria e il primato nel girone a Martínez

Il Belgio conquista la sua terza vittoria su tre partite disputate nella fase a gironi e si qualifica alla fase a eliminazione diretta dell'Europeo a punteggio pieno. La squadra allenata da Roberto Martínez soffre contro la Finlandia, che spera nel pareggio per evitare di scendere al terzo posto in classifica e lasciare la seconda posizione alla Danimarca. Dopo un primo tempo in cui le reti restano inviolate nella ripresa il Belgio trova prima il gol con Lukaku, che viene però fermato dalla sala VAR per posizione di fuorigioco. Il gol che vale i tre punti però arriva a quindici minuti dalla fine con Vermaelen. L'attaccante dell'Inter però trova la rete personale pochi minuti dopo quando beffa l'estremo difensore finlandese. Il Belgio adesso tonerà in campo domenica contro la migliore terza dei gruppi A-D-E-F.