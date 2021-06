Euro 2020, Danimarca ai quarti di finale: battuto il Galles 4-0, doppietta di Dolberg

Al via gli ottavi di finale di Euro 2020 con il confronto tra Galles e Danimarca. Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam la Danimarca si impone 4-0, elimina il Galles di Bale e vola ai quarti di finale: protagonista della sfida con una doppietta, al 27' e al 48', il classe '97 Kasper Dolberg, ex Ajax ed ora al Nizza. Nel finale i gol di Maehle, in forza all'Atalanta, e Braithwaite, dopo un check del Var, per il poker.