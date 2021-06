Euro 2020, Croazia-Spagna 3-5: la risolvono le furie rosse ai supplementari

Anche la Spagna stacca il pass per i quarti di finale. Gara pazzesca quella contro la Croazia, che la sblocca grazie all'autogol di Pedri. La squadra di Luis Enrique riesce però a riprenderla e metterla in discesa con le reti di Sarabia, Apzilicueta e Ferran Torres. Vantaggio che dura sino agli ultimi 5 minuti finali, quando i croati rientrano clamorosamente in partita con i gol di Orsic prima e Pasalic poi. Decisivi i tempi supplementari, che sorridono alla Spagna che passa con i gol di Morata e Oyarzabal per il definitivo 5-3.