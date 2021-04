Qatar 2022: diritti tv alla Rai

La Rai si è assicurata i diritti esclusivi per i Mondiali di Qatar 2022. Lo ha reso noto la Fifa. La Rai ha ricevuto i diritti audiovisivi per più piattaforme, televisione, canali digitali e radio, e fornirà al torneo una base di trasmissione estremamente solida. Oltre a coprire tutte le 64 partite in diretta la Rai proporrà un'offerta molto ampia, che comprenderà la ripetizione dei momenti salienti e programmi di reportage e interviste.

Rai 1 trasmetterà un minimo di 28 partite, tra cui quella di apertura, la finale e le due semifinali, raggiungendo così l'obiettivo della FIFA di fornire un'ampia copertura alle proprie competizioni.