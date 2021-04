Italia, Mancini: "Zaniolo? Aspettiamo ancora un po', al 70% non ce la farà ad essere all'Europeo"

Roberto Mancini, Ct della Nazionale, in un'intervista al quotidiano sportivo, ha parlato anche della situazione legata a Nicolò Zaniolo: "Aspettiamo ancora un po'. So che al 70 per cento non ce la farà a essere con noi ma Nicolò deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera molto lunga, non deve forzare perché la salute è ciò che conta di più. In ogni caso noi lo seguiremo fino alla fine, anche perché conosciamo bene il suo valore. Nel calcio momenti del genere possono capitare".

(gasport)